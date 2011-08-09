《美国金融焦点》标普调降部分高度仰赖政府金融体系的机构评级

* 标普调降结算中心和存托机构的评级

* 调降对象包括保险业者、房贷美、房利美

路透纽约8月8日电---标准普尔周一将美国金融系统部份主要渠道的信用评级调降一级至AA+,包括从结算中心至政府的抵押机构.

标普此举是因为该公司在上周五调降美国主权债信评等,这项决定使其重新检视那些金融健全性高度仰赖联邦政府的单位.

标普认为,美国国会和奥巴马总统在缩减预算赤字和债务负担方面做得不够.