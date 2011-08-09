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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 08:24 BJT

《美国金融焦点》标普调降部分高度仰赖政府金融体系的机构评级

* 标普调降结算中心和存托机构的评级

* 调降对象包括保险业者、房贷美、房利美

路透纽约8月8日电---标准普尔周一将美国金融系统部份主要渠道的信用评级调降一级至AA+,包括从结算中心至政府的抵押机构.

标普此举是因为该公司在上周五调降美国主权债信评等,这项决定使其重新检视那些金融健全性高度仰赖联邦政府的单位.

标普认为,美国国会和奥巴马总统在缩减预算赤字和债务负担方面做得不够.

奥巴马说,他希望标普调降美国评级能令国会重新意识到应对长期赤字的紧迫性,并称光凭削减开支不能实现减赤.奥巴马发表上述言论後美国公债价格涨势暂歇,美国股市则加速下跌.

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