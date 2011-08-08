〔金砖国家〕8月8日股汇市收盘纵览

路透8月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月8日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌50.89点或4.89%,报990.18点.

中国股市:美国失去顶级信用评等严重冲击全球金融市场,中国股市沪综指放量重挫3.8%收至逾一年来新低,单日跌幅亦创近九个月来最大纪录.投资者信心受到极大打击,而欧美等外围市场表现仍有可能拖累大盘继续测试2,500点支撑位.沪综指.SSEC收报2,526.816点,大跌99.607点,或3.79%.盘间沪综指亦一度触及2,497.918低位.[.SSCN]

香港股市:香港股市连续第五个交易日收低,盘中一度挫逾4%,但收盘时跌幅收敛,尾随欧洲股市涨势,欧洲央行买进意大利及西班牙公债,激励欧股上扬.恒生指数.HSI收低2.17%,至20,490.57点.恒生国企指数.HSCE收跌2.81%,至11,113.45点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收涨.标准普尔调降美国AAA级主权信用评级,令国际美元承压,人民币中间价应声大涨并创2005年7月汇改以来新高,带动人民币汇价盘中亦创新高.不过,客盘需求在尾盘时段涌现令涨幅收窄.[CNY/CN][ID:nCN1883571]

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印度股市:挫跌1.8%,过去五个交易日已跌掉逾7%.上周五标准普尔调降美国评等,在全球股市引发一股逃离风险资产的避险潮.指标BSE指数.BSESN收低315.69点至16,990.18点,为近14个月来首度收在17,000点关卡下方.30支成分股中仅六支上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比跌至近六周低位,受当地股市疲弱拖累;全球经济变数令避险心态升温,亦引发市场担心外资流出.卢比兑美元INR=D2收报44.9650/9750,较周五收盘价44.735/740贬0.5%,但已脱离日低45.0650,该日低水准也是6月28日以来低点.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,657.770点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收盘重挫8.01%,报854.90点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX重贬2.31%,报28.9700;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌2.28%,报41.1500.

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巴西股市:拉丁美洲股市创2008年金融危机以来最惨跌幅,因担心美国可能再度滑入衰退,及另一波全球危机可能由欧洲扩散开来.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP大跌8.08%至48,668.29点,为2009年4月底以来最低.[ID:nN1E7771O1]

巴西汇市:拉丁美洲货币兑美元惨跌,墨西哥披索和巴西雷亚尔表现尤差,在标普调降美国评等後,投资人纷纷出脱新兴市场资产套现.雷亚尔兑美元BRBY回贬1.92%,创15个月来最大单日跌幅,报1.6110,为5月26日以来最低.[ID:nN1E7771NG]

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南非股市:挫跌,收在11个月低位,因美国遭降评引发全球股市卖压,并投向黄金等资产避险.黄金类指数.JGLDX逆势上扬1%.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI挫跌3.13%至25,180.59点,为2010年9月以来最低收位.综合指数.JALSH大幅挫低近3%至28,391.18点.[.JALSH][ID:nL6E7J81XE]

南非汇市:南非兰特跌穿关键支撑,在五个月来最低水准交投.兰特兑美元ZAR=D3盘中重贬2.6%至7.1000,跌穿7.0的重要支撑心理关卡.周五纽约收盘报6.9175.[.JALSH][ID:nL6E7J81XE](完)