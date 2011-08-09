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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 08:10 BJT

〔东京汇市〕瑞郎飙升,因市场信心溃散

* 避险买盘提振避险资产

* 市场关注中国数据及美联储会议结果

* 商品货币受创最深,欧元亦下跌

路透悉尼8月9日电---瑞郎兑美元和欧元周二在亚洲盘中徘徊于纪录高位附近,稍早曾飙升,因投资人信心不足之下全球股市溃跌.

日圆亦走坚,美元兑欧元及商品货币跳升,美股创下2008年12月以来最大单日跌幅,促使一波避险买盘涌现.

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