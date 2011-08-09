《台湾报摘》--工商时报8月9日

* 头版头条:

--尽管美国主权债信评等遭到降级,但美国公债在全球股市与商品市场重挫下,仍然发挥其固有的避险天堂光环,周一全面扬升.投资之神巴菲特更表示,会继续买进美国公债.

* 其他:

--台湾富邦金(2881.TW)、开发金(2883.TW)公告7月自结获利,受惠股息收入进帐,富邦金前七月税後获利突破300亿台币,创下成立以来新高;开发金单月税後净利14.68亿台币,也是今年单月最佳水准.

--中国大陆国台办主任王毅透露第七次江陈会谈的最新进度.他指出,两岸投资保障与促进协议及两岸核电安全合作协议的专家级协商已基本结束,双方距离达成共识的目标已非常近,有望在第七次两会商谈中签署.

--电机电子工业同业工会发布"2011年中国大陆地区投资环境与风险调查",在台商未来的布局规划中,回台投资与扩大在陆投资的比例出现双降现象.究其原由则分别与政府是否有作好让台商回台投资的规划,以及在陆经营成本高涨有关.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.