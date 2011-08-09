《台湾报摘》--经济日报8月9日

* 头版头条:

--美国顶级信评上周首度遭降後,全球已开发和新兴大国财金首长出面信心喊话,但仍不敌市场的恐慌,欧股8日开高走低,道琼盘初即跌逾385点.如今市场暗自把希望寄托在美国联邦准备理事会(Fed),期待其9日货币决策会後提出救市行动.

* 其他:

--美债问题引起全球资本市场动荡不安,据了解,台湾银行业持有美债部位约新台币1兆(万亿)台币,保险公司约持有2兆,整体台湾金融业持有美债部位高达3兆.

--全球股市乌云笼罩,工商团体代表纷纷表示,信心不足是台股重挫主因,台湾产业健全、经济基本面是好的,投资人不必太担心,挽救股民信心,政府基金已到出场护盘时机.

--华硕(2357.TW)昨日公布7月非合并营收318.55亿台币,打破分家後的单月营收新高纪录,且公司初估单月合并营收数字还会更好,7月笔电出货量创下历史新高,在大陆需求回温下,不畏欧美债务危机,秀出亮丽成绩单.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.