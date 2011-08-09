《台湾报摘》--经济日报8月9日

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
* 头版头条:
--美国顶级信评上周首度遭降後,全球已开发和新兴大国财金首长出面信心喊话,但仍不敌市场的恐慌,欧股8日开高走低,道琼盘初即跌逾385点.如今市场暗自把希望寄托在美国联邦准备理事会(Fed),期待其9日货币决策会後提出救市行动.
* 其他:
--美债问题引起全球资本市场动荡不安,据了解,台湾银行业持有美债部位约新台币1兆(万亿)台币,保险公司约持有2兆,整体台湾金融业持有美债部位高达3兆.
--全球股市乌云笼罩,工商团体代表纷纷表示,信心不足是台股重挫主因,台湾产业健全、经济基本面是好的,投资人不必太担心,挽救股民信心,政府基金已到出场护盘时机.
--华硕(2357.TW)昨日公布7月非合并营收318.55亿台币,打破分家後的单月营收新高纪录,且公司初估单月合并营收数字还会更好,7月笔电出货量创下历史新高,在大陆需求回温下,不畏欧美债务危机,秀出亮丽成绩单.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)