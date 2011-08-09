《台湾重要政经日程》--8月9日-10月10日

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
==================今日重要政经消息======================
8/9 (二)
--14:00 国民健康与国家竞争力产官学研讨会.
--15:00 工业局例行记者会.
--17:00 金管会例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
8/10 (三)
--12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币.
8/11 (四)
*--13:30 富邦金控(2881.TW)举行二季度专业投资人说明会.
8/17 (三)
--12:20 央行标售30年100/8期公债,金额300亿台币.
8/18 (四)
--17:00 主计处公布第二季国内生产总值(GDP),初估值为成长4.88%.
8/19 (五)
--16:00 经济部公布7月外销订单,6月年增率为9.18%.
--16:10 中央银行公布第二季国际收支.第一季经常帐顺差107.5亿美元.
8/22 (一)
--16:00 主计处公布7月经季节调整失业率,6月季调失业率为4.40%.
8/23 (二)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数,6月年增率为3.61%.
8/25 (四)
--16:10 央行公布7月M2货币总计数年增率,上月年增率为5.99%.
8/26 (五)
--16:00 经建会公布7月领先指标月增率,6月月增0.2%.
9/8 (四)
--12:20 央行标售91天期国库券,金额350亿台币.
9/12 (一)
--台湾金融市场因中秋节休市一天.
9/27 (二)
--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 乔艳红
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)