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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 09:16 BJT

〔台湾股市〕开盘重挫3.86%,美股暴跌令市场对经济衰退担忧加剧

路透台北8月9电---台湾股市周二开盘重挫3.86%,广达(2382.TW)领跌电子出口类股,投资人持续忧心全球经济在美国遭降评等之後的不确定性.

加权股价指数.TWII一开盘就下跌291.26点,至7,261.54点,延续前一日下挫3.82%的跌势.

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