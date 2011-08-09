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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 09:30 BJT

****欧洲经济指标预测--8月9日-8月16日****

路透8月9日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------8月8日当周--------------------------------

8月9日(二)

0545 瑞士消费者信心指数 第三季 负5 负1

0600 德国贸易收支(亿欧元) 6月 顺差130 顺差128

出口(较前月) -1.5% +4.3%

进口(较前月) -0.3% +3.7%

0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 6月 -- 赤字684

0830 英国工业生产(较前月) 6月 +0.4% +0.9%

(较上年同期) +0.2% -0.8%

制造业产出(较前月) +0.2% +1.8%

(较上年同期) +2.9% +2.8%

0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 逆差81.0 逆差84.8

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差49.0 逆差51.1

8月10日(三)

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

0645 法国经常帐(亿欧元) 6月 -- 赤字55

0645 法国工业生产(较前月) 6月 -0.6% +2.0%

0930 英国央行通胀报告 8月

8月11日(四)

0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 6月 -- -0.6%

(较上年同期) -- +8.5%

8月12日(五)

0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.3% +0.90%

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.3% +0.1%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

0800 意大利全球贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差24.07

对欧盟国家贸易收支(亿欧元) -- 逆差6.00

0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 持平 +0.1%

(较上年同期) +4.4% +4.0%

0900 意大利CPI(较前月) 7月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.7% +2.7%

HICP(较前月) -1.7% -1.7%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

------------------------------------8月15日当周--------------------------------

8月15日(一)

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.5%

(较上年同期) -- -0.4%

1600 意大利市场因假期休市

8月16日(二)

0600 德国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 -- +1.5%

(较上年同期) -- +5.2%

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +4.2%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +5.0%

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 -- 持平

0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 +0.3% +0.8%

(较上年同期) +2.5% (完)

--编译 李婷仪;审校 李爽

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