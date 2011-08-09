欧洲经济指标预测--8月9日-8月16日****

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透8月9日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月8日当周--------------------------------
8月9日(二)
0545 瑞士消费者信心指数 第三季 负5 负1
0600 德国贸易收支(亿欧元) 6月 顺差130 顺差128
出口(较前月) -1.5% +4.3%
进口(较前月) -0.3% +3.7%
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 6月 -- 赤字684
0830 英国工业生产(较前月) 6月 +0.4% +0.9%
(较上年同期) +0.2% -0.8%
制造业产出(较前月) +0.2% +1.8%
(较上年同期) +2.9% +2.8%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 逆差81.0 逆差84.8
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差49.0 逆差51.1
8月10日(三)
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0645 法国经常帐(亿欧元) 6月 -- 赤字55
0645 法国工业生产(较前月) 6月 -0.6% +2.0%
0930 英国央行通胀报告 8月
8月11日(四)
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 6月 -- -0.6%
(较上年同期) -- +8.5%
8月12日(五)
0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.3% +0.90%
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.3% +0.1%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0800 意大利全球贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差24.07
对欧盟国家贸易收支(亿欧元) -- 逆差6.00
0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 持平 +0.1%
(较上年同期) +4.4% +4.0%
0900 意大利CPI(较前月) 7月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
HICP(较前月) -1.7% -1.7%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
------------------------------------8月15日当周--------------------------------
8月15日(一)
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.5%
(较上年同期) -- -0.4%
1600 意大利市场因假期休市
8月16日(二)
0600 德国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 -- +1.5%
(较上年同期) -- +5.2%
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +4.2%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +5.0%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 -- 持平
0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 +0.3% +0.8%
(较上年同期) +2.5% (完)
--编译 李婷仪;审校 李爽
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。