〔欧洲金融〕欧洲央行总裁特里谢为购买主权债的决定辩护

路透柏林8月8日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢周一在德国一次电视访问中,为央行购买主权债的决定辩护.

"我们注意到,我们对欧元区的决定没有发挥预期的效果."根据德国ZDF电视网播出的评论翻译,特里谢这麽说.

"因此我们决定偏离我们货币政策规则."特里谢称.除此之外他没有进一步评论.

欧洲央行周一买进意大利和西班牙主权债的行动,使央行进一步偏离其实现欧元区17国物价稳定的核心任务.

在上周央行少量买进二线国家债券,却未能阻止欧元区危机扩散後,这项在周日晚间透过电话会议达成协议的干预行动,象徵央行态度的转折.(完)