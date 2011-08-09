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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 08:55 BJT

〔日本数据〕7月M3货供额较上年同期增加2.3%--央行

路透东京8月9日电---日本央行周二公布,7月M3货供额较上年同期增加2.3%.

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):

7月 6月 上年7月

M2 +2.9 +2.9 +2.7

M3 +2.3 +2.3 +2.1

广义流动性 +0.8 +0.4 +0.9 (完)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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