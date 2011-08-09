〔瑞士经济〕政府考虑新方式因应瑞郎升值,警告未来几季成长恐放缓

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透8月8日电---瑞士政府正在寻求新的方式来协助经济应对强势瑞郎,并在周一警告称,瑞士经济成长在未来几季可能放缓.
今年以来,瑞郎兑美元和欧元屡创纪录新高,因投资者鉴于欧美的经济不确定性而追捧安全的资产.
上周瑞士央行意外宣布降息,并警告称会有更多的行动来抑制急升的瑞郎.
"政府和瑞士央行看法相同,即瑞郎升值过度,在货币政策的架构内积极干预是有必要的."瑞士政府周一晚在特别会议後的声明稿中表示.
"今天我们可以假设,未来几季的整体经济发展情况将明显放缓,"声明稿称.
今年稍早,瑞士政府宣布了许多举措来协助企业因应瑞郎的升值,其中包括增加对旅游业的融资.(完)
--编译 戴素萍;审校 隋芬
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。