〔瑞士经济〕政府考虑新方式因应瑞郎升值,警告未来几季成长恐放缓

路透8月8日电---瑞士政府正在寻求新的方式来协助经济应对强势瑞郎,并在周一警告称,瑞士经济成长在未来几季可能放缓.

今年以来,瑞郎兑美元和欧元屡创纪录新高,因投资者鉴于欧美的经济不确定性而追捧安全的资产.

上周瑞士央行意外宣布降息,并警告称会有更多的行动来抑制急升的瑞郎.

"政府和瑞士央行看法相同,即瑞郎升值过度,在货币政策的架构内积极干预是有必要的."瑞士政府周一晚在特别会议後的声明稿中表示.

"今天我们可以假设,未来几季的整体经济发展情况将明显放缓,"声明稿称.

今年稍早,瑞士政府宣布了许多举措来协助企业因应瑞郎的升值,其中包括增加对旅游业的融资.(完)