〔路透基点〕华为12亿美元五年期贷款共四家银行加入银团贷款

路透香港8月8日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国电信设备生产商华为的12亿美元五年期定期贷款已商定,有四家银行加入银团贷款.

如先前报导[ID:nCN1106482],三菱东京日联银行,法国东方汇理银行,花旗集团,星展银行,汇丰控股,渣打银行,三井住友银行和Westpac Banking Corp.为委托主办行(MLA)及额度分配行.

四家加入银团贷款的银行中,德国商业银行和中国工商银行为委托主办行,澳新银行(澳盛银行,ANZ)和法国兴业银行为高级参贷银行.

这项贷款较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的加码价差为140个基点,含所有费用的上限费为165个基点.贷款分为两部份,一部分7亿美元借款人Huawei Tech Investment Co Ltd;一部分5亿美元借款人为Huawei International Pte Ltd.由母公司提供信心保证书.

资金用于再融资及一般企业用途.(完)