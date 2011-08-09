〔路透基点〕华为12亿美元五年期贷款共四家银行加入银团贷款

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透香港8月8日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国电信设备生产商华为的12亿美元五年期定期贷款已商定,有四家银行加入银团贷款.
如先前报导[ID:nCN1106482],三菱东京日联银行,法国东方汇理银行,花旗集团,星展银行,汇丰控股,渣打银行,三井住友银行和Westpac Banking Corp.为委托主办行(MLA)及额度分配行.
四家加入银团贷款的银行中,德国商业银行和中国工商银行为委托主办行,澳新银行(澳盛银行,ANZ)和法国兴业银行为高级参贷银行.
这项贷款较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的加码价差为140个基点,含所有费用的上限费为165个基点.贷款分为两部份,一部分7亿美元借款人Huawei Tech Investment Co Ltd;一部分5亿美元借款人为Huawei International Pte Ltd.由母公司提供信心保证书.
资金用于再融资及一般企业用途.(完)
--编译 张若琪;审校 沈以文
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)