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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 09:45 BJT

《外汇动态》日圆全线上扬,MSCI除日本外亚太股指重挫

0125GMT--美元兑日圆小跌0.5%至77.38日圆,稍早一度跌至77.35日圆附近的干预後新低.日圆全线走升,因为投资者逃离风险资产.

一位日系经纪公司的交易商表示,市场警戒日本当局可能抛售日圆干预汇市,这可能会给予美元兑日圆部分支持.

这位交易商称,"但是若干预措施未祭出,美元兑日圆将进一步下滑.干预措施之外,美元兑日圆没有其他可以上扬的理由."

澳元兑日圆AUDJPY=R下滑1.7%至78.04日圆.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS重挫5%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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