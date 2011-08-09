《外汇动态》日圆全线上扬,MSCI除日本外亚太股指重挫

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
0125GMT--美元兑日圆小跌0.5%至77.38日圆,稍早一度跌至77.35日圆附近的干预後新低.日圆全线走升,因为投资者逃离风险资产.
一位日系经纪公司的交易商表示,市场警戒日本当局可能抛售日圆干预汇市,这可能会给予美元兑日圆部分支持.
这位交易商称,"但是若干预措施未祭出,美元兑日圆将进一步下滑.干预措施之外,美元兑日圆没有其他可以上扬的理由."
澳元兑日圆AUDJPY=R下滑1.7%至78.04日圆.
摩根士丹利资本国际公司(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS重挫5%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
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能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)