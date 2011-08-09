〔路透基点〕锦兴国际控股6.9亿港元贷款八家业者加入承办银行

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透香港8月8日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,港资上市纺织制造商锦兴国际控股有限公司的3.5年期贷款,八家银行身分浮出台面.这项贷款已由原先规模扩大为6.9亿港元.
恒生银行(1.8亿港元)和汇丰银行(1.8亿港元)为委托主办行(MLA)及额度分配行.
八家加入承办银行行列的包括:台湾银行(5,000万港元),中国建设银行(亚洲)(5,000万港元),台湾企银(5,000万港元),中国信托商业银行(4,000万港元),Bank Negara Indonesia (3,500万港元),国泰世华银行(3,500万港元),瑞穗实业银行(3,500万港元)和上海商业储蓄银行(3,500万港元).
这笔分期偿还的贷款原先规模为5亿港元,含全部费用的价码最高为312基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码225个基点.资金用于再融资.
2010年6月时,锦兴国际附属企业--锦兴布业有限公司搁置一项3亿港元的三年期再融资交易.最初该交易是计划为4.40亿港元四年期定期贷款中的一部分提供再融资.後者在2007年4月完成.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)