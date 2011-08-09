〔路透基点〕锦兴国际控股6.9亿港元贷款八家业者加入承办银行

路透香港8月8日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,港资上市纺织制造商锦兴国际控股有限公司的3.5年期贷款,八家银行身分浮出台面.这项贷款已由原先规模扩大为6.9亿港元.

恒生银行(1.8亿港元)和汇丰银行(1.8亿港元)为委托主办行(MLA)及额度分配行.

八家加入承办银行行列的包括:台湾银行(5,000万港元),中国建设银行(亚洲)(5,000万港元),台湾企银(5,000万港元),中国信托商业银行(4,000万港元),Bank Negara Indonesia (3,500万港元),国泰世华银行(3,500万港元),瑞穗实业银行(3,500万港元)和上海商业储蓄银行(3,500万港元).

这笔分期偿还的贷款原先规模为5亿港元,含全部费用的价码最高为312基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码225个基点.资金用于再融资.

2010年6月时,锦兴国际附属企业--锦兴布业有限公司搁置一项3亿港元的三年期再融资交易.最初该交易是计划为4.40亿港元四年期定期贷款中的一部分提供再融资.後者在2007年4月完成.(完)