版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 10:07 BJT

〔伦敦金属〕期铜下跌2.7%,挫至逾八个月低位

路透上海8月9日电---伦敦期铜周二触及八个月低位.市场因忧心美欧政治领袖无力解决债务危机而引发的全球恐慌,令投资人大举出脱风险资产.

0119GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌2.7%,报每吨8,535美元.此前曾触及盘中低位8,446.25,後者是自2010年12月1日以来最低.

该期约在前一交易日下跌2.9%,正朝着连续第五日下跌的方向前进.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐