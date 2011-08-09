《外汇动态》澳元兑美元扩大跌势,此前中国公布CPI数据

0158GMT--澳元兑美元AUD=D4扩大跌势,下跌1.6%至1.0034美元,此前中国公布7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.5%,高于分析师预估的6.3%,引发外界担心会有更多的紧缩动作,6月时则为6.4%.[ID:nCN1876435](完)