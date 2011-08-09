《全球经济分析》信心疲弱加之财政重负,成长低迷形势恐持久难解

* 经济陷入低成长、信心疲弱的恶性循环

* 收缩的财政政策令短期成长前景黯淡

* 若下滑情况加剧,中国出台新刺激举措的馀地不多

记者 全球经济主编魏伦 编译 张若琪/肖群英

路透伦敦8月8日电---从美国、意大利到日本和希腊,经济成长低迷正阻碍政府偿债的能力,引发市场不安,还抑制了信心,从而使经济前景更加晦暗.

当前市场创伤的方方面面中最令人提心吊胆的方面之一就是,决策者似乎对打破这个恶性循环束手无策.目前的市场创伤和2008年雷曼兄弟垮台後市场溃败情况又有很大不同.

全球各地经过周末一番金融外交折冲後,唯一的具体措施就是欧洲央行决定开始在次级市场买入西班牙和意大利的政府债券.

尽管这具有重大意义,但无论是七国集团(G7)还是20国集团(G20)都未提出任何相称的政策措施,来鼓舞投资者对成长前景的信心.

市场只能将就地从G7和G20的温和措辞中,寻觅官员们反击对欧元信心溃散和周五美国遭降评这两大危机的决心.

"就像是想点石成金来制定政策一样."汇丰控股首席全球经济分析师Stephen King称."你挥舞魔杖,然後希望能出现什麽奇迹."

市场周一却毫不给面子,股市进一步重挫,对避险债券的需求清晰可见,油价下挫3%;市场消化因企业和消费者信心消减而导致成长低迷的预期.

King表示,在经历後雷曼时代的二战以来最严重衰退後,尽管推出大量财政和货币刺激举措,但美国现处于其後复苏的最低迷阶段.

美国经济学家、纽约大学的鲁比尼在金融时报撰文道,即便是在最近一波市场恐慌前,美国和其他发达国家都很有可能遭遇二度严重衰退.曾任美国财长的萨默斯认为美国有三分之一的机率可能陷入二度衰退.哈佛大学教授Martin Feldstein则认为机率达二分之一.

**沉重的财政负担**

这场危机带来的讽刺结果之一就是,市场向政界提出的疾呼--降低债务,否则我们将切断融资--却有加重成长/债务平衡的危险.

摩根大通预估显示,全球财政调整很有可能让国内生产总值(GDP)削掉略逾1个百分点,其中又以美国和西欧为首.

该行纽约的全球经济分析师Bruce Kasman指出,美国支出缩水过去一年让GDP成长退步的程度,已大于1970年来的任何时候.