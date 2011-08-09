〔日本股市〕早盘收低4.4%,创3月震灾後单日最大跌幅

路透东京8月9日电---日股日经指数周二早盘收低逾4%,创3月震灾後单日最大跌幅,成交量能庞大;因美股暴跌且美国债信评等下调後,投资人纷纷逃离股市.

市场气氛更形恶化,因中国7月居民消费价格指数(CPI)同比升6.5%,高于路透调查中值的6.3%及6月的6.4%,令各界更加担忧中国可能进一步收紧政策.[ID:nCN1876575]

尽管估值相对便宜,但东京市场无可避免受到美国评等下调的影响.

日经指数.N225早盘收低4.4%至8,694.31点,盘中曾低见8,656.79点,仅略高于3月17日所创8,639.56的盘中低位.

东证股价指数.TOPX则跌4.6%,成为746.52点.(完)

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