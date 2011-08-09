〔台股业绩〕联电7月营收较上年同期衰退18.6%,较上月减4.1%

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透台北8月9日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)(UMC.N)周二公布,7月营收为88.09亿台币,较上年同期衰退18.6%,较上月则减少4.1%.
展望第三季,联电(UMC.N)先前预估营收将衰退约11-13%,产能利用率将由第二季的87%大幅降低至71-73%,进而营业利益率则估将低见约1-3%,远低于上季的11.8%.[ID:nCT0386604]
联电今日收挫4.13%,报10.45台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.79%.
其最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%)
2011年7月 88.09 -4.1 -18.6
2011年6月 91.86 -2.3 -11.1
2011年5月 94.00 -1.7 -6.84 (完)
参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here)
参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN]
--记者 张雅菁; 审校 黄凯
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。