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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 14:09 BJT

〔台股业绩〕联电7月营收较上年同期衰退18.6%,较上月减4.1%

路透台北8月9日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)(UMC.N)周二公布,7月营收为88.09亿台币,较上年同期衰退18.6%,较上月则减少4.1%.

展望第三季,联电(UMC.N)先前预估营收将衰退约11-13%,产能利用率将由第二季的87%大幅降低至71-73%,进而营业利益率则估将低见约1-3%,远低于上季的11.8%.[ID:nCT0386604]

联电今日收挫4.13%,报10.45台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.79%.

其最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%)

2011年7月 88.09 -4.1 -18.6

2011年6月 91.86 -2.3 -11.1

2011年5月 94.00 -1.7 -6.84 (完)

参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here)

参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

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