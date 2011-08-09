〔路透调查〕韩国央行周四料将维持基准利率在3.25%不变

* 事项:韩国央行评估政策利率

* 时间:8月11日,利率决定将于0100GMT左右出炉

* 调查结果:15位分析师中有13位预计利率不变

* 新闻发布会料于0220GMT举行

路透预估:

大多数分析师认为,韩国央行将连续第二个月维持基准利率KROCRT=ECI不变,此前美国信用评等遭到调降,且美国上半年经济成长不如预期.

在全球市场挫跌和动荡中,韩元及韩股急跌,可能会让韩国央行更加倾向于审慎立场.

15位分析师中有13位预期,韩国央行8月11日将维持七日回购利率KROCRT=ECI于3.25%不变,上个月也是按兵不动.

另外两位分析师预期会升息25个基点至3.50%,指称7月消费者通胀超乎市场预期,且韩国出口增幅创纪录.

在7月利率会议後,调查显示20位受访分析师中有8位预期8月会升息.[ID:nCN1840251]

分析师亦缩减年底前升息幅度的预测,15位分析师中有10位认为,年底前仅会有一次25个基点的升息,使利率来到3.50%.7月会议後的调查预估中值则显示,年底前利率将达3.75%.(完)