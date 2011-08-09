〔路透调查〕韩国央行周四料将维持基准利率在3.25%不变

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 事项:韩国央行评估政策利率
* 时间:8月11日,利率决定将于0100GMT左右出炉
* 调查结果:15位分析师中有13位预计利率不变
* 新闻发布会料于0220GMT举行
路透预估:
大多数分析师认为,韩国央行将连续第二个月维持基准利率KROCRT=ECI不变,此前美国信用评等遭到调降,且美国上半年经济成长不如预期.
在全球市场挫跌和动荡中,韩元及韩股急跌,可能会让韩国央行更加倾向于审慎立场.
15位分析师中有13位预期,韩国央行8月11日将维持七日回购利率KROCRT=ECI于3.25%不变,上个月也是按兵不动.
另外两位分析师预期会升息25个基点至3.50%,指称7月消费者通胀超乎市场预期,且韩国出口增幅创纪录.
在7月利率会议後,调查显示20位受访分析师中有8位预期8月会升息.[ID:nCN1840251]
分析师亦缩减年底前升息幅度的预测,15位分析师中有10位认为,年底前仅会有一次25个基点的升息,使利率来到3.50%.7月会议後的调查预估中值则显示,年底前利率将达3.75%.(完)
--编译 戴素萍;审校 隋芬
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
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