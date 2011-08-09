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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 12:03 BJT

〔台湾债市〕RP利率有趋升压力,因明日南亚塑现金股利发放

路透台北8月9日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二趋升.明日有369亿台币的南亚塑(1303.TW)现金股利发放,投信业走钱明显,寿险、银行业资金又不多,整体市场资金水位偏紧.

资金调度人士也表示,因台股大幅震荡,散户信心不足而申请赎回股票型基金,使得投信端卖压大增.加上未来一周现金股利发放频繁且金额庞大,投信对资金落点需求强烈,交易多以短天期为主,後市不容乐观.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,上日区间则落在0.65-0.68%.

本地时间上午11:51时,台湾股市加权股价指数.TWII跌幅收窄至1.10%,报7,469.36点;盘中一度重挫逾5%至7,148.76点,投资人持续忧心全球经济在美国遭降评等之後的不确定性.(完)

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

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