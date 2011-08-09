〔路透基点〕台湾德翔海运8,700万美元船务融资已三家银行加入

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港8月9日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾德翔海运有限公司10年船务融资案已有三家银行加入.
由于借款方决定仅采购四艘1,800-TEU(20尺标准货柜)货柜船,且不执行另购买两艘相同容量货柜船的选项,这项由兆丰国际商银为首的融资案规模已由原本的1.305亿美元缩减至8,700万美元.
台北富邦银行和台湾企银已加入本案,这桩融资案不久就会商定.预计8月底签约.
这笔融资案利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码85个基点.
以三种条件水准邀请银行参贷.承诺2,500万美元或以上的银行获得委托主办行的头衔及32个基点先付费用.承诺1,500万美元和1,000万美元的银行先付费用分别为20个基点和15个基点.
该贷款将支应总船价的约75%.四艘2013年-2014年由CSBC Corp交付的货柜船将用来提供融资保证.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
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