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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 13:01 BJT

〔路透基点〕台湾德翔海运8,700万美元船务融资已三家银行加入

路透香港8月9日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾德翔海运有限公司10年船务融资案已有三家银行加入.

由于借款方决定仅采购四艘1,800-TEU(20尺标准货柜)货柜船,且不执行另购买两艘相同容量货柜船的选项,这项由兆丰国际商银为首的融资案规模已由原本的1.305亿美元缩减至8,700万美元.

台北富邦银行和台湾企银已加入本案,这桩融资案不久就会商定.预计8月底签约.

这笔融资案利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码85个基点.

以三种条件水准邀请银行参贷.承诺2,500万美元或以上的银行获得委托主办行的头衔及32个基点先付费用.承诺1,500万美元和1,000万美元的银行先付费用分别为20个基点和15个基点.

该贷款将支应总船价的约75%.四艘2013年-2014年由CSBC Corp交付的货柜船将用来提供融资保证.(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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