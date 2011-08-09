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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 12:26 BJT

〔台湾股市〕政府基金进场买股带动股指由跌转升至平盘附近--消息人士

路透台北8月9日电---台湾股市.TWII盘中跌幅明显缩减,并由盘初的下跌5%以上回升至平盘附近.有消息人士称,因政府基金进场护盘.

本地时间12:20,台股涨0.01%报7,553.76点.(完)

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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