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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 14:27 BJT

〔东京汇市〕瑞郎兑欧元升至纪录高位,因股市挫跌令市场信心溃散

* 避险操作提振避险资产

* 日圆缓慢上涨,干预相关不安气氛罩顶

* 美元兑日圆一度上涨

* 大宗商品价格大跌,令澳元兑美元跌破平价水准

路透东京/悉尼8月9日电---瑞郎兑欧元周二飙升至纪录高位,投资者信心因股市持续下跌而受到重创,令其涌向避险货币.

日圆走坚,美元兑商品货币走强,美股创下2008年12月以来最大跌幅,引发一波避险操作.但对当局抛售日圆进行干预的不安情绪令投资者对推动日圆测试纪录高位保持谨慎.

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