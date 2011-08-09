〔东京汇市〕瑞郎兑欧元升至纪录高位,因股市挫跌令市场信心溃散

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 避险操作提振避险资产
* 日圆缓慢上涨,干预相关不安气氛罩顶
* 美元兑日圆一度上涨
* 大宗商品价格大跌,令澳元兑美元跌破平价水准
路透东京/悉尼8月9日电---瑞郎兑欧元周二飙升至纪录高位,投资者信心因股市持续下跌而受到重创,令其涌向避险货币.
日圆走坚,美元兑商品货币走强,美股创下2008年12月以来最大跌幅,引发一波避险操作.但对当局抛售日圆进行干预的不安情绪令投资者对推动日圆测试纪录高位保持谨慎.
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。