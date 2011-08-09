〔表格〕台湾股市外资及陆资卖超330.34亿台币,刷新历来第五大纪录

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北8月9日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股卖超330.34亿台币,刷新上日所创下历年来第五大单日卖超金额,连续六日卖超累计金额为1,095.98亿.
因美债降评和经济二次衰退的疑虑,台湾股市.TWII周二盘初重挫逾5%,但因有政府基金进场护盘,盘中跌幅明显缩减,收盘则下跌0.79%,来到7,493.12点.
三大法人今日合计卖超311.91亿台币,上交易日修正後为卖超336.10亿.
参看台湾股票集中市场外资10大单日卖超纪录一览,请点选[ID:CT0389790]
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
8/9 -330.34 +16.69 +1.73 -311.91
8/8 -315.13 -25.30r +4.34r -336.10r
8/5 -156.16 -43.40r -1.30r -200.86r
8/4 -71.12 -21.47r +5.46r -87.13r
8/3 -178.87 -2.79r -2.61r -184.27r
8/2 -44.36r -7.74r +7.51r -44.59r
8/1 +63.54 +17.29r +1.67r +82.50r
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本月累计 -1,032.44 -66.72 +16.79 -1,082.37
以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):
月份 外资 自营商 投信 合计
7月 -607.98r +58.58 +89.20r -460.20r
6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r
5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r
4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r
3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54
2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57
1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)
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--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。