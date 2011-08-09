〔背景资料〕台湾股票集中市场外资10大单日卖超纪录一览

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透8月9日电---受到市场忧心美国经济可能陷入二次衰退,美国公债评等遭到降级的双重打击,台股周二收盘续跌0.79%,外资及陆资大举卖超330.34亿台币,再度刷新昨日刚刚创下的历来第五大单日卖超金额.
信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.[ID:nCN1880839]
以下为外资在台湾股票集中市场历年来10大卖超记录:
日期 金额(台币) 事件 台股指数表现
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2007年 7月27日 -623.98亿 次贷风波,美股拖累 -404.14点/4.22%,至9,162.28点
2007年 3月12日 -549.37亿 台积电钜额交易 +60.95点/0.81%,至7,629.15点
2007年 8月01日 -489.92亿 次贷风波,美股拖累 -395.37点/4.26%,至8,891.88点
2007年 8月16日 -384.48亿 次贷风波,美股拖累 -391.67点/4.56%,至8,201.37点
2011年 8月09日 -330.34亿 美国公债评等遭降级 -59.68点/0.79%,至7,493.12点
2011年 8月08日 -315.13亿 美国公债评等遭降级 -300.33点/3.82%,至7,552.80点
2007年 8月17日 -293.61亿 次贷疑虑,主要股市跌 -111.08点/1.35%,至8,090.29点
2007年 3月01日 -282.85亿 中国股市挫跌,引发全球股灾 -223.29点/2.83%,至7,678.67点
2008年 3月17日 -279.52亿 亚股重挫,总统选前不确定 -155.93点/1.91%,至8,005.46点
2007年 8月10日 -278.85亿 次贷风波,美股拖累 -251.29点/2.74%,至8,931.31点 (完)
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--记者 李盈茜; 审校 张喜良
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。