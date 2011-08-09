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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 15:14 BJT

《外汇动态》欧元小涨,欧洲央行总裁表明将积极买进债券

0701GMT---欧元EUR=扩大涨势,升至盘中高位1.42698美元,受一些亚洲央行等投资人回补部份空仓所支撑.

欧洲央行(ECB)总裁特里谢称,该行将积极在二级市场买进债券,亦扶助欧元汇价;据称该行上日买入西班牙及意大利债券,压低借贷成本.

德国公债缩减涨幅,欧洲股票期货则削减跌幅.

但交易商表示,整体而言投资人对风险性资产及货币感到不安,可能逢高出脱欧元,而非采取低接策略.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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