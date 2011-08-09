版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 15:19 BJT

《分析师观点》美国评级下调引发全球股市连环暴跌,经济增长前景黯淡(更新版)

(新增分析师评论)

路透新加坡8月9日电---政界领袖未能平息全球股票市场暴跌之势,因投资者没有信心欧美能迅速控制预算,且经济陷入二次衰退的忧虑蔓延,令这股全球市场震盪大有愈演愈烈之势.

以下是分析师对此次危机原因和市场前景的看法:

JANUS CAPITAL的基金经理:

美国公债市场貌似已经预期到评级下调,而公债价格或会继续扬升.我们认为美债仍是避险资产,特别是欧洲身处自身债务危机中.不过若收益率(殖利率)继续下跌,则反映的是经济增长前景黯淡,而非避险活动继续.

近几周来我们一直在买入公债,以抵御负面结果.我们还一直在试图减少风险,因我们认为事件结果可能较市场预期的更严重.短线而言,我们认为应采取更为保守的仓位.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐