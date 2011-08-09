〔台湾汇市〕台币兑美元收创三个月低位,因台股下跌令外资汇出

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
路透台北8月9日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘下跌2.5分,再创于三个月低位.因美国经济二次衰退的恐慌情绪蔓延,全球股市续挫令外资大举汇出.不过,在央行和出口商重重卖盘的防守下,台币盘中跌幅并不深.
交易商指出,台股盘初重挫逾5%,外商回补美元空仓,令台币曾触及逾三个月盘中低位,但出口商的美元卖盘陆续进场,以及央行布在各个价位的密集卖单,限缩并减缓台币贬势,并使台北外汇经纪公司全日交易量放大至16.31亿美元.
"原想说出口商卖了两三天已经差不多,没想到今天还是被K到手软."一位本地银行人士称.
汇银人士并表示,尽管今日因有政府基金进场护盘,使得台股收盘跌势稍稍收敛,但在台北汇市,外资近日仍是持续单向汇出.将观察稍晚美股是否续挫而引发外商进一步美元买盘,以及外资汇出力道是否能抵消甚至超越出口商抛汇量,台币短线低档先看29.10元,
另外,市场人士也关注稍晚美联储联邦公开市场委员会(FOMC)举行的利率会议,会後将公布利率决定和政策声明.
他们预估,台币兑美元明日主要成交区间料落在28.95-29.10元间.
台币兑美元盘中及收盘均创下逾三个月低位,上次盘中及收盘低位分别出现在4月20日及4月19日,均报29.125元.
此外,今日台北外汇公司为今年以来第三大单日成交金额,前二次高位出现在2月22日及2月11日,分别为18.49及17.31亿美元.
台湾股市加权股价指数.TWII收盘下跌0.79%,报7,493.12点;外资及陆资在台股卖超330.34亿台币,刷新上日所创下历年来第五大单日卖超金额,连续六日卖超累计金额为1,095.98亿.[ID:nCT0389766]
新兴亚洲货币周二下跌,受股市资金大幅外流影响,不过市场干预和股市反弹帮助亚洲货币削减跌幅.由于担心欧债危机和美国经济问题,亚洲货币的近期前景仍然蒙阴.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.050 29.025 28.930-29.105 29.070 16.31 13.23
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.003 28.975 28.990-29.105 29.070 6.42 5.24
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.020/0.000
美元/台币六个月期 -0.240/-0.220 -0.240/-0.200
---------------------------------------------------------------------------- (完)
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
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