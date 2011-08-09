〔台湾债市〕殖利率随台股先下後上,短线不明朗料续追随股市

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北8月9日电---随着台股上演逆转秀,台湾债市殖利率周二亦随之先下後上,五年券100/6殖利率收小跌,10年券则小幅收升,殖利率均跌深反弹留下长红棒.
不过,交易员指出,在台股反弹之前,盘中即已浮现银行伺机获利了结台债的卖盘,交易商的短线多单信心随之动摇.预期短线行情仍不明朗,重点在于今天主要亚股多数缩减跌幅之後,今晚美股的反应,以及台湾时间周三凌晨的美国联邦储备理事会(FED)政策会议声明.
台湾股市加权股价指数.TWII今日由盘中挫跌逾5%,一度拉升至平盘上方,终场则是收跌0.79%,报7,493.12点,消息人士表示,主因指数连续第三天重挫丢失逾千点後,政府退休基金进场护盘.
"近期要看的是若美国再印钞票的话,那市场会怎麽反应.因为大家没碰过,而且要看怎麽印法,"一金控银行交易人士称.他预估五年券100/6A00106=TWO明日主要交易区间在1.09-1.13%
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -0.45 1.1005 *1.0580-1.1050 317.0
10 100/5 A00105=TWO +0.50 1.4025 1.3385-1.4090 113.5
20 100/7 A00107=TWO +1.00 1.8000 1.7978-1.8000 1.5
30 100/8 A00108=TWO +1.30 1.9480 *1.8600-1.9480 13.0
* 表创该期券交易以来殖利率日低
上述交易商指出,尽管受总体经济面的悲观看法,台债殖利率自8月初以来大幅急跌,但对于美国经济是否真会走向衰退,进而影响台湾经济及利率前景,台债多头并不坚定,追价买盘显得谨慎.
他并认为,除非台股破7,000点,否则台债今天的走势,"反而有一点底部的感觉".
另一证券商交易人士亦指出,除非台股真的反弹无力,而市场开始反应台湾央行在9月底会议上暂停升息的可能性,台债才比较可能反应利多.
美国公债价格周一大涨,美国评等被下调後首个交易日,促使投资者逃离风险资产买入公债,担忧评级调降将产生的连锁反应.指标10年期公债US10YT=RR价格一度大涨逾两个大点,殖利率低见2.33%,为2009年1月以来最低.周二在亚洲电子盘中则是在2.40%上下拉锯.[ID:nCN1884705]
多数分析师仍预计,美国联邦储备理事会(FED)在周二的会议上不会大幅修改政策,但部分人则开始揣测,最近几个交易日市场大幅震荡是否会令央行进行某种形式的干预.[ID:nCN1884957]
年期 期别 收盘价
30 100/4 A00104=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 1.8000
10 100/5 A00105=TWO 1.4025
5 100/6 A00106=TWO 1.1005
2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)
--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。