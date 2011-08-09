〔台湾债市〕殖利率随台股先下後上,短线不明朗料续追随股市

路透台北8月9日电---随着台股上演逆转秀,台湾债市殖利率周二亦随之先下後上,五年券100/6殖利率收小跌,10年券则小幅收升,殖利率均跌深反弹留下长红棒.

不过,交易员指出,在台股反弹之前,盘中即已浮现银行伺机获利了结台债的卖盘,交易商的短线多单信心随之动摇.预期短线行情仍不明朗,重点在于今天主要亚股多数缩减跌幅之後,今晚美股的反应,以及台湾时间周三凌晨的美国联邦储备理事会(FED)政策会议声明.

台湾股市加权股价指数.TWII今日由盘中挫跌逾5%,一度拉升至平盘上方,终场则是收跌0.79%,报7,493.12点,消息人士表示,主因指数连续第三天重挫丢失逾千点後,政府退休基金进场护盘.

"近期要看的是若美国再印钞票的话,那市场会怎麽反应.因为大家没碰过,而且要看怎麽印法,"一金控银行交易人士称.他预估五年券100/6A00106=TWO明日主要交易区间在1.09-1.13%

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.45 1.1005 *1.0580-1.1050 317.0

10 100/5 A00105=TWO +0.50 1.4025 1.3385-1.4090 113.5

20 100/7 A00107=TWO +1.00 1.8000 1.7978-1.8000 1.5

30 100/8 A00108=TWO +1.30 1.9480 *1.8600-1.9480 13.0

* 表创该期券交易以来殖利率日低

上述交易商指出,尽管受总体经济面的悲观看法,台债殖利率自8月初以来大幅急跌,但对于美国经济是否真会走向衰退,进而影响台湾经济及利率前景,台债多头并不坚定,追价买盘显得谨慎.

他并认为,除非台股破7,000点,否则台债今天的走势,"反而有一点底部的感觉".

另一证券商交易人士亦指出,除非台股真的反弹无力,而市场开始反应台湾央行在9月底会议上暂停升息的可能性,台债才比较可能反应利多.

美国公债价格周一大涨,美国评等被下调後首个交易日,促使投资者逃离风险资产买入公债,担忧评级调降将产生的连锁反应.指标10年期公债US10YT=RR价格一度大涨逾两个大点,殖利率低见2.33%,为2009年1月以来最低.周二在亚洲电子盘中则是在2.40%上下拉锯.[ID:nCN1884705]

多数分析师仍预计,美国联邦储备理事会(FED)在周二的会议上不会大幅修改政策,但部分人则开始揣测,最近几个交易日市场大幅震荡是否会令央行进行某种形式的干预.[ID:nCN1884957]

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8000

10 100/5 A00105=TWO 1.4025

5 100/6 A00106=TWO 1.1005

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)