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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 16:31 BJT

〔韩国股市〕扳回部份跌幅收盘重挫3.6%,成交量创新高(更新版)

综合股价指数.KS11收低3.64%至1801.35点,为去年9月9日来最低收盘位,盘中一度重挫9.9%.

韩国证券交易所称,9.9%的跌幅为1998年金融危机迄今最高单日百分比跌幅.

该交易所分别将主板和次板市场的程式卖盘暂停五分钟,试图阻止下跌.同时该机构一位高级官员对路透表示,可能会考虑禁止卖空交易.[ID:nCN1885787]

交易商表示,韩国股市在早盘大幅下跌後,看似受到其他亚洲市场反弹带动.

"部分市场人士预计,韩国政府或将很快发布刺激市场的举措,同时亦关注明日(美联储)会议可能发布的措施."Woori投资证券研究部主管Chang Lee称.

韩国股市表现继续落後于地区其他市场,因韩国非常容易受到全球资本流出的冲击.韩国证券交易所表示,过去六个交易日中,KOSPI指数大跌17.1%,蒸发了209兆(万亿)韩元市值.

国家退休基金、散户和机构投资者的买盘帮助削减稍早跌幅.

韩国国家退休基金一位发言人士表示,该基金正在考虑修改其8月管理计划,以加大在国内股票市场上的购买.[ID:nCN1886523]

经纪机构类股位居KOSPI指数中表现最差的板块之一,证券类股.KRXSEC大跌6.53%.汽车类股.KRXAUTO仅下跌0.86%,表现相对较好.(完)

--编译 王丽馨/洪曦/龚芳

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