〔韩国股市〕扳回部份跌幅收盘重挫3.6%,成交量创新高(更新版)

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
综合股价指数.KS11收低3.64%至1801.35点,为去年9月9日来最低收盘位,盘中一度重挫9.9%.
韩国证券交易所称,9.9%的跌幅为1998年金融危机迄今最高单日百分比跌幅.
该交易所分别将主板和次板市场的程式卖盘暂停五分钟,试图阻止下跌.同时该机构一位高级官员对路透表示,可能会考虑禁止卖空交易.[ID:nCN1885787]
交易商表示,韩国股市在早盘大幅下跌後,看似受到其他亚洲市场反弹带动.
"部分市场人士预计,韩国政府或将很快发布刺激市场的举措,同时亦关注明日(美联储)会议可能发布的措施."Woori投资证券研究部主管Chang Lee称.
韩国股市表现继续落後于地区其他市场,因韩国非常容易受到全球资本流出的冲击.韩国证券交易所表示,过去六个交易日中,KOSPI指数大跌17.1%,蒸发了209兆(万亿)韩元市值.
国家退休基金、散户和机构投资者的买盘帮助削减稍早跌幅.
韩国国家退休基金一位发言人士表示,该基金正在考虑修改其8月管理计划,以加大在国内股票市场上的购买.[ID:nCN1886523]
经纪机构类股位居KOSPI指数中表现最差的板块之一,证券类股.KRXSEC大跌6.53%.汽车类股.KRXAUTO仅下跌0.86%,表现相对较好.(完)
--编译 王丽馨/洪曦/龚芳
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。