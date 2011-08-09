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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 16:22 BJT

〔日本债市〕公债价格在40年债标售需求低迷後走跌,关注美联储会议结果

路透东京8月9日电---日本政府公债价格周二下跌,之前40年期公债标售买需创下近四年最低,引发一波抛压,尤其使超长期债承压,促使收益率(殖利率)曲线趋陡.

日股午後削减跌幅,亦促使日债走跌.

目前市场人士的焦点转向周二稍晚召开的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议,寻找线索以视美联储是否会再采取措施支持经济,这或使股票和其他风险资产受到支撑.

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