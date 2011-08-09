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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 17:11 BJT

(重发)〔台湾货币市场〕近期大型企业发放现金股利日程一览表

(重发以调整下句中的符号)

(此背景资料建议与"提存期资金预期变化一览表"[TWMMT/CN],搭配阅读)

路透台北8月10日电---以下为今年将发放百亿台币以上现金股利的上市公司,其现金股利发放日程:

日期 上市公司 现金股利发放金额

8/10 南亚塑(1303.TW) 369.0亿台币

8/16 联电(2303.TW) 140.3亿台币

8/17 中华电信(2412.TW) 428.5亿台币

8/19 宏达电(2498.TW) 299.0亿台币

8/19 台达电(2308.TW) 125.0亿台币

8/25 中钢(2002.TW) 269.0亿台币

8/30 仁宝(2324.TW) 119.0亿台币

9/2 广达(2382.TW) 138.0亿台币 (完)

资料来源:证交所

--记者 李盈茜;审校 黄凯

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