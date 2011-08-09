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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 17:59 BJT

〔台湾货币市场〕短率大致平稳,股市剧烈波动有利资金暂泊货市(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 短率持平上日

* 股市波动甚大有利吸引避险资金流入货市

记者 高洁如

路透台北8月9日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳.交易商表示,台股大幅波动,不少资金抽离股市,逐步进入货币市场避险,资金平稳宽裕令短率大致持平.

交易人士表示,股市前两日大跌,不少资金进场货币市场,希望谋取短期的固定收益.而央行今日将委托银行代收隔夜资金利率略微调高了0.1基点至0.380%,些微地带动短率向上,不过也因资金充裕,上扬幅度相当有限.

台股.TWII周二收低0.79%,盘初台股一度随亚洲股市连袂重挫逾5%以上,不过随後收复跌幅,一度达平盘以上.

"今天算是很平静,一向缺钱的票券商很少打来,"一大型公营银行交易员称.

金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.386%,上日在0.385%;区间为0.287-0.76%,上日在0.286-0.76%.

2-7天拆款利率区间在0.38-0.78%,上日在0.379-0.800%.

**短票利率持平**

短票方面,票券商表示,近来市场的发票量持续不振,因此票量不多下,难以完全满足企业、银行业对短票的需求.

大型票券商交易员表示,由于8月是现金股利发放的高峰,因此估计企业值此时刻,手中握有的现金都偏多,将令货币市场资金供应相对充沛.

30天期内短票主要利率多集中在0.86%,同上日.

台湾央行共发行823亿台币存单.相较存单到期金额567亿,存单发行馀额增加256亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆6,077.5亿台币,本周余日的到期情况为:周三4,047亿、周四1,143亿、周五2,879.5亿.

本周主要紧缩因子除了今日1,000亿台币央行一年期存单交割之外,周四还有300亿台币国库券交割.[ID:nCT0387090]

拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负171亿台币,累计超额准备为负924亿台币,加计前期1%的超额准备为3亿台币.

**公债附买回利率有趋升压力**

台湾债市同业附买回(RP)利率周二趋升.明日有369亿台币的南亚塑(1303.TW)现金股利发放,投信业走钱明显,寿险、银行业资金又不多,整体市场资金水位偏紧.

资金调度人士也表示,因台股大幅震荡,散户信心不足而申请赎回股票型基金,使得投信端卖压大增.加上未来一周现金股利发放频繁且金额庞大,投信对资金落点需求强烈,交易多以短天期为主,後市不容乐观.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,上日区间则落在0.65-0.68%.(完)

--集体采写 李盈茜; 审校 林高丽

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