〔台湾货币市场〕短率大致平稳,股市剧烈波动有利资金暂泊货市(更新版)

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
(更新拆款及准备金数据)
* 短率持平上日
* 股市波动甚大有利吸引避险资金流入货市
记者 高洁如
路透台北8月9日电---台湾银行间短期利率周二大致平稳.交易商表示,台股大幅波动,不少资金抽离股市,逐步进入货币市场避险,资金平稳宽裕令短率大致持平.
交易人士表示,股市前两日大跌,不少资金进场货币市场,希望谋取短期的固定收益.而央行今日将委托银行代收隔夜资金利率略微调高了0.1基点至0.380%,些微地带动短率向上,不过也因资金充裕,上扬幅度相当有限.
台股.TWII周二收低0.79%,盘初台股一度随亚洲股市连袂重挫逾5%以上,不过随後收复跌幅,一度达平盘以上.
"今天算是很平静,一向缺钱的票券商很少打来,"一大型公营银行交易员称.
金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.386%,上日在0.385%;区间为0.287-0.76%,上日在0.286-0.76%.
2-7天拆款利率区间在0.38-0.78%,上日在0.379-0.800%.
**短票利率持平**
短票方面,票券商表示,近来市场的发票量持续不振,因此票量不多下,难以完全满足企业、银行业对短票的需求.
大型票券商交易员表示,由于8月是现金股利发放的高峰,因此估计企业值此时刻,手中握有的现金都偏多,将令货币市场资金供应相对充沛.
30天期内短票主要利率多集中在0.86%,同上日.
台湾央行共发行823亿台币存单.相较存单到期金额567亿,存单发行馀额增加256亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期共1兆6,077.5亿台币,本周余日的到期情况为:周三4,047亿、周四1,143亿、周五2,879.5亿.
本周主要紧缩因子除了今日1,000亿台币央行一年期存单交割之外,周四还有300亿台币国库券交割.[ID:nCT0387090]
拆款中心数据PIBC显示,周二当日超额准备为负171亿台币,累计超额准备为负924亿台币,加计前期1%的超额准备为3亿台币.
**公债附买回利率有趋升压力**
台湾债市同业附买回(RP)利率周二趋升.明日有369亿台币的南亚塑(1303.TW)现金股利发放,投信业走钱明显,寿险、银行业资金又不多,整体市场资金水位偏紧.
资金调度人士也表示,因台股大幅震荡,散户信心不足而申请赎回股票型基金,使得投信端卖压大增.加上未来一周现金股利发放频繁且金额庞大,投信对资金落点需求强烈,交易多以短天期为主,後市不容乐观.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,上日区间则落在0.65-0.68%.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 林高丽
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。