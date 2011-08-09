〔台湾个股〕友达称遭韩国公平交易委员会指控违反竞争,罚金未定

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
路透台北8月9日电---台湾液晶面板大厂友达(2409.TW)周二表示,已接获韩国公平交易委员会(KFTC)的审查报告,指称包括友达等数家薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)制造商违反韩国竞争法规定.课处罚锾金额尚未宣布.
友达在证交所发布讯息表示,正审阅该报告并将采取适当的应对措施.
友达表示,已依认为合适的方式提列若干反托拉斯法及反竞争事件的相关准备,但最终金额仍须待相关案件终结後才能确定.
友达今日收挫6.04%,报12.45台币;大盘加权股价指数.TWII则是收低0.79%.(完)
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--记者 张雅菁; 审校 黄凯
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
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