版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 18:45 BJT

〔台湾个股〕友达称遭韩国公平交易委员会指控违反竞争,罚金未定

路透台北8月9日电---台湾液晶面板大厂友达(2409.TW)周二表示,已接获韩国公平交易委员会(KFTC)的审查报告,指称包括友达等数家薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)制造商违反韩国竞争法规定.课处罚锾金额尚未宣布.

友达在证交所发布讯息表示,正审阅该报告并将采取适当的应对措施.

友达表示,已依认为合适的方式提列若干反托拉斯法及反竞争事件的相关准备,但最终金额仍须待相关案件终结後才能确定.

友达今日收挫6.04%,报12.45台币;大盘加权股价指数.TWII则是收低0.79%.(完)

参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐