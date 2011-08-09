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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 19:19 BJT

更正(官方):〔台湾个股〕台积电计划发行无担保普通公司债,不超过350亿台币

(官方更正:因为公司新闻稿有误,第二段台积固态照明调整後营业价值应为"22.7亿"台币,非"227亿")

路透台北8月9日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周二表示,其董事会今日核准在台湾市场募集无担保普通公司债,以筹集长期低固定利率资金,资金额度不超过350亿台币.

台积电新闻稿并称,依今年股东会授权,核准调整分割让与台积太阳能股份有限公司与台积固态照明股份有限公司的营业价值.调整後分别为111.8亿台币,及22.7亿台币.

台积电周二收跌2.91%,报63.3台币;大盘加权股价指数.TWII则是收低0.79%.(完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 曾祥进

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