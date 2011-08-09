更正(官方):〔台湾个股〕台积电计划发行无担保普通公司债,不超过350亿台币

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
(官方更正:因为公司新闻稿有误,第二段台积固态照明调整後营业价值应为"22.7亿"台币,非"227亿")
路透台北8月9日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周二表示,其董事会今日核准在台湾市场募集无担保普通公司债,以筹集长期低固定利率资金,资金额度不超过350亿台币.
台积电新闻稿并称,依今年股东会授权,核准调整分割让与台积太阳能股份有限公司与台积固态照明股份有限公司的营业价值.调整後分别为111.8亿台币,及22.7亿台币.
台积电周二收跌2.91%,报63.3台币;大盘加权股价指数.TWII则是收低0.79%.(完)
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--记者 张雅菁; 审校 曾祥进
路透新加坡2月6日 - 油价周一小幅上涨，因担心美国对伊朗的新制裁可能扩大从而开始影响原油供应，不过美国产量上升的迹象抑制油市涨势。
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
社交网站愈来愈重要，尤其是中文译作脸书的Facebook，更加拥有无远弗届的威力，于是乎，面对群众的选举活动无不将脸书视作兵家必争之地，以「赞好」或「嬲猪」的多寡来判断某个拉票动作的受欢迎程度。特首选战四位参选者之中，曾俊华、胡国兴和叶刘淑仪皆先后开设脸书专页，林郑月娥本来不好此道，但套用国父孙中山先生的名言「世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌逆之则亡」，这位前政务司司长近日也不得不顺应潮流「趁墟」般投入社交网站，面对面与广大网民直接沟通，哪怕操作者其实是一般称作「小编」的代理人。