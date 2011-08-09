版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 19:01 BJT

〔台湾财政〕财政部称小麦等七项大宗货品关税调降案延长半年

路透台北8月9日电---台湾财政部周二表示,今年2月开始机动调降小麦等七项货品关税税率一案,将延长实施半年至明年2月,以纾缓民生物资涨价压力.

由于大宗物资国际行情上涨,财政部在今年年初调降"硬粒小麦"、"其他小麦或杂麦"、"粗碾去壳之小麦及其细粒"、"小麦粉"及"树薯淀粉"等五项货品的关税税率50%,及调降"脱脂奶粉"与"全脂奶粉"等两项货品关税税率25%.

财政部新闻稿表示,由于上述货品国际或进口价格仍高,为纾缓民生物资涨价的压力,将继续机动调降关税案,实施期间自今年8月10日起至明年2月9日止.

原订实施日期为今年2月10日起至今年8月9日止.(完)

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐