〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连跌二日,市场前景疲软

路透伦敦8月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第二天下跌,因活动放缓,且市场普遍动荡也打击人气.

波罗的海乾散货运价指数跌0.55%或7点,至1,257点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

"海岬型船费率跌至每日10,000美元下方,且今天并无敲定从澳洲运往中国的海岬型铁矿石货运."Dahlman Rose & Co称.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.56%,海岬型船舶平均获利降至9,915美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.14%,该型船舶平均获利为11,772美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

经纪商称,他们正关注中国的进一步发展,中国面临多年来最严重的电荒,这种情况可能对乾散货运活动有影响.(完)