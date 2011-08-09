〔金砖国家〕8月9日股汇市收盘纵览

路透8月10日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月9日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌21.67点或2.19%,报968.51点.

中国股市:沪综指收盘近持平,早盘一度重挫3.5%.CPI涨幅触顶预期为货币政策转向提供空间,地产龙头中报业绩向好,亦助大盘缩减跌幅.但向上空间应有限,沪综指料难突破2,600点,未来走势还需政策面支持.沪综指.SSEC收报2,526.070点,微跌0.747点或0.03%,盘间一度触及2,437.681低位..[.SSCN]

香港股市:录得2008年金融危机爆发以来最大单日跌幅.在美联储(FED)政策会议召开前,指标股指在空头回补带动下缩减早前跌幅.恒生指数.HSI大幅收低5.66%,报19,330.7点.恒生国企指数.HSCE收低6.19%,报10,426.07点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期收创新高.尽管全球再滑入衰退忧虑一度推动投资者大举买入美元避险,但此後投资者恐慌情绪有所纾缓,国际欧元颓势有所扭转,加上客盘对人民币的需求,亦令人民币获得支撑.[CNY/CN][ID:nCN1887227]

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印度股市:跌至14个月最低收位,过去六个交易日已挫低近8%,因全球经济前景暗淡,令投资人在全球市场普遍出脱风险资产.标BSE指数.BSESN收低132.27点至16,857.91,为去年6月9日来最低收位,30支成分股中有18支下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比收盘脱离日低,因当地股市削减跌幅,且出口商介入出脱美元,不过外资进一步撤离的疑虑仍对卢比造成压力.卢比兑美元INR=D2收报45.2050/2150,较周一收盘价44.965/975下跌0.5%,但脱离日低45.40.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,610.220点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收盘下挫2.67%,报832.09点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌2.62%,报28.7300;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌2.78%,报42.2925.

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巴西股市:拉丁美洲股市在上日创2008年10月来最大单日跌幅後反弹,但对美国经济衰退及欧债危机加剧的疑虑,可能继续令市场不安.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跳涨5.1%至51,150.90点,扳回周一逾半数跌幅.大宗商品股领涨.[ID:nN1E7781TG]

巴西汇市:巴西货币雷亚尔兑美元收复稍早失土上涨,此前美联储承诺至少两年维持利率不变.雷亚尔盘初跌幅一度达2.83%,因在美国遭降评後,投资人撤离新兴市场.但在美联储公布声明後,雷亚尔走势逆转.亚尔兑美元BRBY最终上涨1.29%,报1.5886.[ID:nN1E7781V9]

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南非股市:因英文原稿未发,以致中文译文无法如期出稿,不便之处,敬请见谅.[.JALSH]

南非汇市:南非兰特跌逾3%,因投资人逃离风险资产.0928GMT,兰特兑美元ZAR=D3跌3.28%至7.4150,盘中一度贬至7.50,为逾一年来最低.周一纽约收盘报7.1890.[.JALSH](完)