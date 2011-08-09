〔金砖国家〕8月9日股汇市收盘纵览

台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
路透8月10日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月9日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌21.67点或2.19%,报968.51点.
中国股市:沪综指收盘近持平,早盘一度重挫3.5%.CPI涨幅触顶预期为货币政策转向提供空间,地产龙头中报业绩向好,亦助大盘缩减跌幅.但向上空间应有限,沪综指料难突破2,600点,未来走势还需政策面支持.沪综指.SSEC收报2,526.070点,微跌0.747点或0.03%,盘间一度触及2,437.681低位..[.SSCN]
香港股市:录得2008年金融危机爆发以来最大单日跌幅.在美联储(FED)政策会议召开前,指标股指在空头回补带动下缩减早前跌幅.恒生指数.HSI大幅收低5.66%,报19,330.7点.恒生国企指数.HSCE收低6.19%,报10,426.07点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期收创新高.尽管全球再滑入衰退忧虑一度推动投资者大举买入美元避险,但此後投资者恐慌情绪有所纾缓,国际欧元颓势有所扭转,加上客盘对人民币的需求,亦令人民币获得支撑.[CNY/CN][ID:nCN1887227]
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印度股市:跌至14个月最低收位,过去六个交易日已挫低近8%,因全球经济前景暗淡,令投资人在全球市场普遍出脱风险资产.标BSE指数.BSESN收低132.27点至16,857.91,为去年6月9日来最低收位,30支成分股中有18支下跌.[.BO]
印度汇市:印度卢比收盘脱离日低,因当地股市削减跌幅,且出口商介入出脱美元,不过外资进一步撤离的疑虑仍对卢比造成压力.卢比兑美元INR=D2收报45.2050/2150,较周一收盘价44.965/975下跌0.5%,但脱离日低45.40.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,610.220点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收盘下挫2.67%,报832.09点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌2.62%,报28.7300;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌2.78%,报42.2925.
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巴西股市:拉丁美洲股市在上日创2008年10月来最大单日跌幅後反弹,但对美国经济衰退及欧债危机加剧的疑虑,可能继续令市场不安.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跳涨5.1%至51,150.90点,扳回周一逾半数跌幅.大宗商品股领涨.[ID:nN1E7781TG]
巴西汇市:巴西货币雷亚尔兑美元收复稍早失土上涨,此前美联储承诺至少两年维持利率不变.雷亚尔盘初跌幅一度达2.83%,因在美国遭降评後,投资人撤离新兴市场.但在美联储公布声明後,雷亚尔走势逆转.亚尔兑美元BRBY最终上涨1.29%,报1.5886.[ID:nN1E7781V9]
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南非股市:因英文原稿未发,以致中文译文无法如期出稿,不便之处,敬请见谅.[.JALSH]
南非汇市:南非兰特跌逾3%,因投资人逃离风险资产.0928GMT,兰特兑美元ZAR=D3跌3.28%至7.4150,盘中一度贬至7.50,为逾一年来最低.周一纽约收盘报7.1890.[.JALSH](完)
--编译 张若琪;审校 吴云凌
路透台北2月6日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期5,121.5亿台币。
--枫叶教育 宣布，通过以发行新股支付代价方式收购海南省私立学校海南国科园实验学校47.5%股权，涉资近9,000万港元。
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