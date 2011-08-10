〔企业结盟〕法国GDF Suez同意与中国投资公司结盟--董事会成员

路透巴黎8月9日电---法国公用事业企业GDF SuezGSZ.PA董事会一位成员周二对路透说,董事会已经同意GDF Suez与中国主权财富基金的结盟,以协助拓展其在亚太地区的发展.

这位成员说,该项协议中,中国投资公司(CIC)[CIC.UL]将支付23亿欧元(32亿美元),以取得GDF Suez探勘和制造部门约30%的股权.

当被问及这项协议是否在周二的董事会会议中被批准,这位董事会成员回答:"是的."