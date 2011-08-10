〔企业结盟〕法国GDF Suez同意与中国投资公司结盟--董事会成员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透巴黎8月9日电---法国公用事业企业GDF SuezGSZ.PA董事会一位成员周二对路透说,董事会已经同意GDF Suez与中国主权财富基金的结盟,以协助拓展其在亚太地区的发展.
这位成员说,该项协议中,中国投资公司(CIC)[CIC.UL]将支付23亿欧元(32亿美元),以取得GDF Suez探勘和制造部门约30%的股权.
当被问及这项协议是否在周二的董事会会议中被批准,这位董事会成员回答:"是的."
"中投将依序投资23亿欧元以取得(该部门)约30%股权,"这位人士说,但他不愿具名.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。