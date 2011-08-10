《台湾报摘》--工商时报8月10日

* 头版头条:

--美债风暴掀起全球股灾,引发台湾府院高层紧急会商总动员,研拟各种稳盘措施.金融监督管理委员会决定发动绩优上市柜公司实施库藏股护盘,粗估上市柜公司有能力实施库藏股,整体最多1.3兆(万亿)台币资金可买,连二日已有12家响应.

* 其他:

--台积电(2330.TW)召开例行性董事会,通过将在台湾市场募集无担保普通公司债,以筹集长期低固定利率资金,资金额度不超过350亿台币.

--友达(2409.TW)在江苏昆山投资8.5代液晶面板厂的计划日前获得中国国家发展和改革委员会正式批准,总投资金额上看32.5亿美元,不但成为昆山有史以来最大的单项投资,也使得中国大陆五大高世代面板厂的格局正式成形.

--北京涉台事务高层证实,两岸投资保障协议歧见已全数解决.其中,投资人间(P2P)投资纠纷案,将交付台湾经济部旗下"台商联合服务中心"与中国大陆相应机构仲裁协处;投资人与政府间的投资纠纷(P2G),则交由两岸共同建立的仲裁机制解决.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.