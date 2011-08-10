《台湾报摘》--工商时报8月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--美债风暴掀起全球股灾,引发台湾府院高层紧急会商总动员,研拟各种稳盘措施.金融监督管理委员会决定发动绩优上市柜公司实施库藏股护盘,粗估上市柜公司有能力实施库藏股,整体最多1.3兆(万亿)台币资金可买,连二日已有12家响应.
* 其他:
--台积电(2330.TW)召开例行性董事会,通过将在台湾市场募集无担保普通公司债,以筹集长期低固定利率资金,资金额度不超过350亿台币.
--友达(2409.TW)在江苏昆山投资8.5代液晶面板厂的计划日前获得中国国家发展和改革委员会正式批准,总投资金额上看32.5亿美元,不但成为昆山有史以来最大的单项投资,也使得中国大陆五大高世代面板厂的格局正式成形.
--北京涉台事务高层证实,两岸投资保障协议歧见已全数解决.其中,投资人间(P2P)投资纠纷案,将交付台湾经济部旗下"台商联合服务中心"与中国大陆相应机构仲裁协处;投资人与政府间的投资纠纷(P2G),则交由两岸共同建立的仲裁机制解决.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。