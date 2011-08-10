《台湾报摘》--经济日报8月10日

* 头版头条:

--欧美股市在纽约9日早盘回稳,但前市的狂跌使投资人余悸犹存,许多股市已迈入空头市场,美国联邦准备理事会(Fed)被迫出手救市的压力沈重.

* 其他:

--中信金控(2891.TW)总经理吴一揆昨日表示,台湾经济基本面好,台股表现不差,只要经济情势回稳、通膨压力降低,资金将重回股市与债市,"持有好的个股与债券,胜过拥抱黄金."

--国银登陆近日大幅松绑,行政院明日将审查"两岸金融业务往来许可办法"修正案,包括松绑金控、银行参股大陆银行不限一家、取消登陆三选二限制(分行、子行、参股只能选两种).

--全球经济局势诡谲,鸿海(2317.TW)董事长郭台铭持续扩张脚步,昨日传出鸿海集团有意前往马来西亚柔佛州古来优美城设厂,生产印表机墨水匣和手机机壳.此将是继2007年越南投资案後,鸿海足迹再次踏上东南亚.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.