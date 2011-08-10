《台湾报摘》--经济日报8月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧美股市在纽约9日早盘回稳,但前市的狂跌使投资人余悸犹存,许多股市已迈入空头市场,美国联邦准备理事会(Fed)被迫出手救市的压力沈重.
* 其他:
--中信金控(2891.TW)总经理吴一揆昨日表示,台湾经济基本面好,台股表现不差,只要经济情势回稳、通膨压力降低,资金将重回股市与债市,"持有好的个股与债券,胜过拥抱黄金."
--国银登陆近日大幅松绑,行政院明日将审查"两岸金融业务往来许可办法"修正案,包括松绑金控、银行参股大陆银行不限一家、取消登陆三选二限制(分行、子行、参股只能选两种).
--全球经济局势诡谲,鸿海(2317.TW)董事长郭台铭持续扩张脚步,昨日传出鸿海集团有意前往马来西亚柔佛州古来优美城设厂,生产印表机墨水匣和手机机壳.此将是继2007年越南投资案後,鸿海足迹再次踏上东南亚.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。