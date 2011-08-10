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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 08:32 BJT

《台湾重要政经日程》--8月10日-10月10日

==================今日重要政经消息======================

8/10 (三)

--12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币.

--16:00 财政部公布税收.

--16:20 央行公布衍生性金融商品交易量统计.

--16:30 赋税署例行记者会.

==================近期重要政经消息======================

8/11 (四)

*--13:30 富邦金控(2881.TW)举行二季度专业投资人说明会.

8/17 (三)

--12:20 央行标售30年100/8期公债,金额300亿台币.

8/18 (四)

--17:00 主计处公布第二季国内生产总值(GDP),初估值为成长4.88%.

8/19 (五)

--16:00 经济部公布7月外销订单,6月年增率为9.18%.

--16:10 中央银行公布第二季国际收支.第一季经常帐顺差107.5亿美元.

8/22 (一)

--16:00 主计处公布7月经季节调整失业率,6月季调失业率为4.40%.

8/23 (二)

--16:00 经济部公布7月工业生产指数,6月年增率为3.61%.

8/25 (四)

--16:10 央行公布7月M2货币总计数年增率,上月年增率为5.99%.

8/26 (五)

--16:00 经建会公布7月领先指标月增率,6月月增0.2%.

9/8 (四)

--12:20 央行标售91天期国库券,金额350亿台币.

9/12 (一)

--台湾金融市场因中秋节休市一天.

9/27 (二)

--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.

10/10 (一)

--台湾金融市场因国庆日休市一天.

注: * 代表新增内容.(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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