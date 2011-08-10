《新兴市场重要经济事件预告》--8月10日-8月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明,均为GMT时间)
8月10日(三)
开普敦--南非央行向国会常务委员会简报财政、2011年6月当季报告及年度经济报告.
萨格勒布--克罗地亚货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行公布7月26日议息会议记录.
墨西哥城--墨西哥央行发布通胀报告.
8月11日(四)
首尔--韩国央行货币政策会议.
贝尔格莱德(贝尔格勒)--塞尔维亚央行货币政策会议.
利马--秘鲁央行召开利率会议.
布宜诺斯艾利斯--南美国家联盟(UNASUR)财长和央行总裁会议.
8月12日(五)
布拉格--捷克央行公布8月4日理事会会议记录(0700).
波哥大--哥伦比亚央行公布货币政策会议记录.
8月14日(日)
悉尼--世界银行行长佐利克将在亚洲学会澳亚中心年度晚宴上,以"全球经济发展与前景、亚洲经济情势变化、对澳洲的意涵以及世界银行的角色"为题发表演讲(0930).
8月15日(一)
阿比让--科特迪瓦(象牙海岸)财长Charles Koffi Diby将就今年馀下时间内的预算计划,对投资者和商界人士详述和说明.
约翰内斯堡--南非财长Pravin Gordhan将在第14届年度审计师会议上,以"南非未来五年的经济前景"为题发表讲话.
8月16日(二)
无重要经济事件预告.
8月17日(三)
无重要经济事件预告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。