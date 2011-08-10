〔台湾个股〕国泰金称将买回最多2亿股库藏股,激励股价大涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月10日电---台湾最大金控公司--国泰金(2882.TW)周三表示,董事会已通过将买回上限2亿股的普通股作为库藏股,每股价格区间33-45台币,买回目的是股权转换.
受此激励,国泰金控开盘大涨逾6%,本地时间9:03,国泰金升5.32%报36.65台币,表现优于台股大盘.TWII的升2.95%.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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