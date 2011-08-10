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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 09:13 BJT

〔台湾个股〕国泰金称将买回最多2亿股库藏股,激励股价大涨

路透台北8月10日电---台湾最大金控公司--国泰金(2882.TW)周三表示,董事会已通过将买回上限2亿股的普通股作为库藏股,每股价格区间33-45台币,买回目的是股权转换.

受此激励,国泰金控开盘大涨逾6%,本地时间9:03,国泰金升5.32%报36.65台币,表现优于台股大盘.TWII的升2.95%.(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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