〔日圆汇率〕日本将就汇率稳定与G7保持密切联系--财务大臣野田佳彦(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京8月10日电---日本财务大臣野田佳彦称,日本将继续与七国集团(G7)就汇率稳定问题紧密沟通,持续对市场过快推升日圆发出口头警告.
日本首相菅直人也表示,他知道国内担忧强势日圆可能促使更多企业将生产转向海外.但他拒绝对合意的汇率水准置评.
"近来单方面的日圆涨势将给刚从3月震灾中复苏的日本经济带来负面影响."菅直人周三对议会说.
日股日经指数.N225追随美股脚步反弹,令日本政策制定者稍稍松一口气.美国联邦储备委员会(FED)宣布至少再维持两年接近于零的利率政策,激励美股上涨.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。