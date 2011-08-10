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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 09:36 BJT

〔日圆汇率〕日本将就汇率稳定与G7保持密切联系--财务大臣野田佳彦(更新版)

(新增细节)

路透东京8月10日电---日本财务大臣野田佳彦称,日本将继续与七国集团(G7)就汇率稳定问题紧密沟通,持续对市场过快推升日圆发出口头警告.

日本首相菅直人也表示,他知道国内担忧强势日圆可能促使更多企业将生产转向海外.但他拒绝对合意的汇率水准置评.

"近来单方面的日圆涨势将给刚从3月震灾中复苏的日本经济带来负面影响."菅直人周三对议会说.

日股日经指数.N225追随美股脚步反弹,令日本政策制定者稍稍松一口气.美国联邦储备委员会(FED)宣布至少再维持两年接近于零的利率政策,激励美股上涨.

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