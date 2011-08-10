〔台湾股市〕开盘大涨3.0%,国泰金买回股份激励股价走扬

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月10日电---台湾股市周三大涨3%,追随美股和区域股市上涨脚步.台湾第一大金控公司国泰金(2882.TW)领涨,此前该公司宣布将回购普通股.[ID:nCT0390104]
加权股价指数.TWII开在7,717.58点,从前一交易日下跌0.79%的颓势反弹.
国泰金开盘大涨6.3%,金融保险类指数.TFNI上涨3.34%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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