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市场报道 | 2011年 8月 10日 星期三 09:25 BJT

〔台湾股市〕开盘大涨3.0%,国泰金买回股份激励股价走扬

路透台北8月10日电---台湾股市周三大涨3%,追随美股和区域股市上涨脚步.台湾第一大金控公司国泰金(2882.TW)领涨,此前该公司宣布将回购普通股.[ID:nCT0390104]

加权股价指数.TWII开在7,717.58点,从前一交易日下跌0.79%的颓势反弹.

国泰金开盘大涨6.3%,金融保险类指数.TFNI上涨3.34%.

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