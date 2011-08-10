〔韩国汇市〕韩元兑美元自两个月低位反弹,7月失业率继续持稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月10日电---韩元兑美元KRW=周三早盘上扬,部分程度上扳回跌幅.此前技术指标显示,过去六个交易日来韩元兑美元录得3.5%的跌幅过度.
美国联邦储备理事会(美联储, FED)承诺维持近零利率政策至少再两年,削弱了美元对全球投资者的吸引力,韩元因此也拾得支撑.
韩国7月经季节调整的失业率连续第三个月持稳在3.3%.
"某种程度上,(韩元大跌後)看似将出现技术性反弹,"一位外资银行经纪商称.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。