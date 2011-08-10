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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 09:33 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元自两个月低位反弹,7月失业率继续持稳

路透首尔8月10日电---韩元兑美元KRW=周三早盘上扬,部分程度上扳回跌幅.此前技术指标显示,过去六个交易日来韩元兑美元录得3.5%的跌幅过度.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)承诺维持近零利率政策至少再两年,削弱了美元对全球投资者的吸引力,韩元因此也拾得支撑.

韩国7月经季节调整的失业率连续第三个月持稳在3.3%.

"某种程度上,(韩元大跌後)看似将出现技术性反弹,"一位外资银行经纪商称.

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