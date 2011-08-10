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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 09:53 BJT

《外汇动态》渣打银行称其卖出美元/泰铢和欧元/泰铢

0132GMT--渣打银行称其卖出美元/泰铢THB=TH及欧元/泰铢EURTHB=R,因渣打银行认为,在日圆以外的亚币前景看涨之际,投资人较少持有泰铢.

渣打说,泰国经济面维持强劲,泰央行可能将持续升息,泰国经常帐收支料将停留在盈馀状态."我们预估美元/泰铢将重新测试从2010年11月9日以来的低位29.46."

渣打银行预计,美元/泰铢在第四季结束时将下跌至29.00.美元/泰铢及欧元/泰铢分别从6月底、7月初以来一直处于跌势,当时市场寄望7月3日的大选可以减缓泰国政治的不确定性.

美元/泰铢下跌0.3%,最新报29.80.欧元/泰铢下跌0.3%,报42.7928.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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