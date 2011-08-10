〔全球油料作物〕中国更加积极采购大豆,料使美国受益--油世界

路透汉堡8月9日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二表示,中国的大豆购买力道在经过一段长时间的疲弱之後,似乎已正在全球市场买进更多大豆,而这料将使美国得益.

油世界说,在目前2010/11年度的前四至五个月中,中国的大豆进口量大幅增加,使得中国港口大豆库存达纪录高位.

油世界说,这种情况使得主要出口国,包括美国、巴西、阿根廷1-6月出口至中国的运量减少.

"不过现在有迹象显示中国的购买力道已经加大,"油世界说.

油世界说,美国、巴西、阿根廷的大豆出口可能将因此受惠,这三个国家8月的大豆出口量共达665万吨,较上月增加约100万吨.

"我们认为美国料将在8月重振对中国的大豆出口."油世界说.

油世界预测美国8月大豆出口将增加至97万吨,高于上月的72万吨.但仍较去年8月的159万吨减少.

美国政府8月4日表示,民间出口业者报告称,从9月1日起算的2011/12年度期间,销往中国的美国大豆为17.4万吨.

强劲的美国出口将可抵销预期中的国内需求不振.

油世界警告称,美国家禽业者的豆粕需求疲软,意味着美国8月大豆压榨量料将下跌至340万吨,低于上月的346万吨,以及去年8月的349万吨.(完)